Zum Auftakt der Verkehrssicherheitswoche haben Beamte der Polizei Schifferstadt am Montag mehrere Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen und ein paar Kuriositäten erlebt. Am Morgen und am Abend standen sie am Südbahnhof in Schifferstadt. Dort stellte sich bei der Kontrolle eines 49-Jährigen heraus, dass gegen ihn mehrere Haftbefehle vorlagen. Der Mann konnte die mittlere, dreistellige Summe vor Ort begleichen und seine Fahrt fortsetzen. Bei einer Geschwindigkeitsmessung am Vormittag in der Schifferstadter Straße in Mutterstadt wurden bei Tempo 30 insgesamt 34 Verstöße innerhalb von zwei Stunden festgestellt. Bei der Kontrolle im Pfalzring waren es 22. Unter anderem wurde ein 40-jähriger Rollerfahrer mit 40 Kilometern pro Stunde gemessen, mit seinem Roller darf er aber nur 25 fahren. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen. Ein Pkw-Fahrer im Pfalzring wurde aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Anschließend verließ der Mann fahrend, das Handy am Ohr, die Kontrollstelle, sodass die Polizisten ihn erneut anhielten. Neben dem Bußgeld für die Geschwindigkeitsüberschreitung werden bei ihm nun 100 Euro und ein Punkt zusätzlich fällig. Der „Schnellste“ Fahrer war bei erlaubten 30 Kilometer pro Stunde mit 55 Sachen unterwegs. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 115 Euro und einen Punkt nach sich.