Liegt es an der Hitze? Eine ganze Reihe von Verkehrsteilnehmern mit Alkohol im Blut haben die Polizei beschäftigt.

Dass ein betrunkener Autofahrer trotz Ansprache von Passanten unbeirrt vom Parkplatz des Niederwiesenweihers in Böhl-Iggelheim gefahren und beinahe mit geparkten Autos kollidiert sei, wurde der Polizei am Donnerstag gegen 20.40 Uhr gemeldet. Der 60-Jährige wurde zu Hause mit „Fahne“ angetroffen, sein Auto wies laut Polizei frische Unfallspuren auf. Einen passenden Unfallschaden entdeckten die Beamten in Böhl-Iggelheim an der Kreuzung L528 / L532 an einem Verkehrsschild. Schaden: etwa 1000 Euro am Schild, 5000 Euro am Pkw. Gegen den 60-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Das blüht auch einem 57-jährigen Autofahrer, der am Freitag um Mitternacht auf der Vogelsangstraße in Rödersheim-Gronau ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gestreift hat. Ein Atemalkoholtest ergab beim Fahrer 1,7 Promille. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 20000 Euro. 2,2 Promille ergab der Alkoholtest bei einem 50-Jährigen, der einer Angestellten einer Tankstelle in Birkenheide am Donnerstag gegen 20.30 Uhr aufgefallen war. Die Polizei traf den Mann zuhause in Maxdorf an. Auch hier: Blutprobe, Führerschein sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet. Auf einem Leichtkraftrad war wiederum ein 64-Jähriger unterwegs, als er am Donnerstag gegen 15.20 Uhr in der Adriastraße in Altrip einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Atemalkoholtest ergab hier 0,4 Promille. Dem Fahrer wurde laut Polizei präventiv die Weiterfahrt untersagt. Am Abend holte der Mann seinen Fahrzeugschlüssel nüchtern bei der Polizei wieder ab.