Die Polizei hat am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr einen 50 Jahre alten Autofahrer in der Welfenstraße in Otterstadt kontrolliert. Da der Mann einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Laut Polizei ergab dieser einen Wert von 3,59 Promille. „Der Mann teilte gegenüber den Beamten mit, dass er kurz vor Fahrtantritt noch Alkohol konsumiert habe“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Auf der Dienststelle wurde dem 50-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.