Ein 42-jähriger Mann ist am Mittwoch, 6. November, gegen 18.20 Uhr auf der L528 in Richtung Böhl-Iggelheim aufgefallen, weil er in Schlangenlinienfahren gefahren ist. Nach Angaben der Polizei informierte ein Zeuge telefonisch und brachte den Fahrer zum Anhalten. Die Polizei nahm starken Alkoholgeruch wahr, ein Atemalkoholtest ergab 2,29 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde der Ehefrau übergeben, und der Fahrer zur Blutprobe zur Polizeistation gebracht. Ein Ermittlungsverfahren läuft.