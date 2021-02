Ein Auto, das in Schlangenlinien fuhr, hat ein Zeuge am Sonntag gegen 17.20 Uhr der Polizeiinspektion Schifferstadt gemeldet. Der Zeuge fuhr dem Wagen nach Angaben der Polizei weiter hinterher, bis eine Streife der Polizei diesen in der Bahnhofstraße anhalten konnte. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle Alkoholgeruch und eine verlangsamte Reaktion des Fahrers. Er war zunächst auch nicht in der Lage einen Atemalkoholtest zu machen. Der 35-jährige Fahrer musste daher zur Dienststelle mitkommen, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Zuvor war der zweite Versuch eines Atemalkoholtest erfolgreich – und erbrachte einen Wert von 2,24 Promille. Den 35-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein ist sichergestellt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert worden.