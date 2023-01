Ein 54-jähriger Autofahrer, der deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, wurde am Freitagnachmittag in der Carl-Reiß-Straße in Neuhofen von der Polizei kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,7 Promille. Außerdem zeigte der Fahrer einen bulgarischen Führerschein vor, der offensichtlich gefälscht war. Das Dokument wurde sichergestellt und dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Fahren ohne gültige Fahrererlaubnis eingeleitet.