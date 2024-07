Sonntagnachts gegen 23.50 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann in Hanhofen mit seinem Pedelec die B39 in Richtung Haßloch. Da er in Schlangenlinien fuhr, wollte ihn eine Streife einer Verkehrskontrolle unterziehen. Während des Anhaltevorgangs fiel der Mann dann laut Polizei von seinem Pedelec und stürzte in den Straßengraben. Er blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille bei dem Mann. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad sichergestellt. Gegen den 48-Jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.