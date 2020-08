Ein Mercedes-Fahrer aus dem Saarland ist Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr auf der A65 in Richtung Ludwigshafen in der Baustelle in Höhe von Hochdorf-Assenheim aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Noch bevor die Polizisten den Fahrer kontrollieren konnten, streifte er die seitliche Begrenzung der Baustelle mit seinem Wagen, teilt die Polizei mit. Bei der darauffolgenden Kontrolle wurde deutlich: Der Mann hatte getrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Dem 42-Jährigen wurde später eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Mann im Anschluss äußerte sich umbringen zu wollen, wurde er in eine Fachklinik gebracht.