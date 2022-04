Die Kulturreihe 2022 im Historischen Rathaus Assenheim beginnt mit viel Pfalz und Musik und führt die Mission Mundart der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim weiter: Michael Werner ist Gast und geht an die kulturellen Wurzeln der Pfälzer.

Wer als Pfälzer mehr über seine kulturellen Wurzeln erfahren möchte, sollte nach Pennsylvania reisen. Denn dort hat sich in Sprache und Bräuchen über 300 Jahre erhalten, was hier durch Kriege und Industrialisierung im 20. Jahrhundert längst vergessen ist: Warum jagt der Butzemann kleine Kinder? Weshalb „bespricht“ man Warzen, damit sie verschwinden? Und aus welchem Grund könnte der Hollywood-Film „Groundhog Day“ auch in Rheinhessen gefeiert werden? Alles steile Thesen? Am Donnerstag, 5. Mai, bespricht Michael Werner im Historischen Rathaus Assenheim jedenfalls bei einer musikalischen Lesung die kulturelle Verbundenheit unserer Region mit dem Pennsylvania Dutch Country und stellt sein vor einigen Monaten erschienenes Buch „Hiwwe wie Driwwe – Der Pennsylvania Reiseverführer“ vor. Auch die dort gesprochene Mundart, die dem Pfälzischen sehr ähnelt, wird in Texten und Liedern zu hören sein, schreiben die Veranstalter.

Michael Werner, Sprachwissenschaftler und Publizist, ist seit 25 Jahren Herausgeber der pfälzisch-pennsylvanischen Zeitung „Hiwwe wie Driwwe“ und heute der Experte in Rheinland-Pfalz, wenn es um die Sprach- und Kulturbeziehungen zwischen diesen beiden Regionen geht. Als Berater hinter und Mitwirkender vor der Kamera war er auch an der Produktion der Kinodokumentation „Hiwwe wie Driwwe – Pfälzisch in Amerika“ beteiligt.

Karten für die musikalische Lesung am Donnerstag, 5. Mai, 20 Uhr, im Historischen Rathaus Assenheim, kosten 10 Euro (inklusive einem Glas Sekt/Freigetränk) und können ab sofort bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dannstadt-Schauernheim unter den Telefonnummern 06231 401-143 oder -144 reserviert werden. Auch per E-Mail an info@vgds.de ist eine Kartenreservierung unter dem Stichwort „Michael Werner“ und mit Nennung des Namens, Anzahl der gewünschten Karten und einer Telefonnummer für Rückfragen möglich. Restkarten werden laut Gemeinde an der Abendkasse verkauft. Mehr Informationen unter www.vgds.de.