Ein Minibagger, der auf einem Baugrundstück in der Mannheimer Straße in Otterstadt abgestellt war, ist im Zeitraum zwischen 23. Dezember und 7. Januar gestohlen worden. Das ist laut Polizei jetzt erst bekannt geworden. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf einen fünfstelligen Betrag belaufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.