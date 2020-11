In der Dresdner Straße in Waldsee hat es am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in einem Anbau eines Hauses gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte die Bewohnerin um Hilfe gerufen, weil ihre Mikrowelle plötzlich in Flammen stand. Die vier Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Rheinauen rückten aufgrund des Alarmierungsstichworts „Wohnungsbrand“ mit zwölf Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften an. Laut Wehrleiter Michael Jaspers konnten einige Feuerwehrleute jedoch wieder zurück zur Wache fahren, weil sich das Feuer lediglich auf den Anbau des Hauses beschränkte. Drei Trupps unter Atemschutz konnten die Flammen relativ schnell löschen, sagte Jaspers. Da der Rauch auch in das angrenzende Haus gezogen war, musste es gelüftet werden und war laut Feuerwehr bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Polizei vermutet, dass der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst worden war. Verletzt wurde niemand.