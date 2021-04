Die Mieter in einem Limburgerhofer Hochhaus sind verärgert: Seit August ist der Aufzug außer Betrieb. Dabei wohnen gerade in den oberen Stockwerken viele ältere und gehbehinderte Menschen. Laut Verwaltung funktioniert der Aufzug wieder, die Großreparatur stehe aber noch aus.

„Einmal in der Woche verlasse ich die Wohnung“, berichtet Reinhard Lurtz, langjähriger Mieter in der Schlesierstraße 14 in Limburgerhof. Der 66-Jährige wohnt im siebten Stock. „In der vierten Etage mache ich eine Pause, und wenn ich oben bin, muss ich mich erst einmal eine Weile hinlegen.“ Seit einem Arbeitsunfall geht der Rentner an Krücken. Er ist nicht der einzige, der sich mit der Situation plagt: „Ich kenne Mieter, die haben seit dem 28. August, also seit über 130 Tagen, ihre Wohnung nicht mehr verlassen“, ergänzt seine gleichaltrige Ehefrau Inge Lurtz.

Da sie alleine für die Einkäufe zuständig ist, hat sie sich einen Rucksack zugelegt, um die Dinge für den täglichen Bedarf über die Treppe hoch zu schleppen. „Was mich ärgert, ist, dass die Belange von uns Mietern anscheinend überhaupt nicht ernst genommen werden“, sagt Lioba Sobota, seit elf Jahren Rentnerin und aus dem achten, dem vorletzten Stockwerk. Ihre Nachbarin, die 82-jährige Regina Döller, findet es auch ein Unding, „dass sich nie jemand an uns gewandt oder gar entschuldigt hat. Eine Mietminderung mussten wir uns auch erkämpfen, und die bekamen wir nicht etwa seit Ausfall des Aufzugs, sondern erst ab November, wohlgemerkt“. „Es muss wohl erst etwas Schlimmes passieren, zum Beispiel, dass ein Bewohner einen Herzinfarkt erleidet, und da frage ich mich, wie ein Patient so schnell durchs Treppenhaus abtransportiert werden kann?“, ist Lioba Sobota empört.

Viele Mieter hätten sich regelmäßig an die Wohnungsverwaltung Alpha Real Estate in Mannheim gewandt; zu hören hätte es nur Ausflüchte, aber keine aussagekräftigen Informationen gegeben. Reinhard Lurtz hat die Korrespondenz mit Alpha abgespeichert und verweist auf die E-Mails, die er von der Sachbearbeiterin bekommen hat: „Vier Wochen, nachdem der Aufzug ausgefallen war, habe ich das erste Mal geschrieben. Da hieß es, dass die systemrelevanten Teile nicht beschafft werden könnten. Auf erneute Nachfrage weitere vier Wochen später konnte mir immer noch keine befriedigende Antwort gegeben werden.“ Dann wurde auf die Eigentümerversammlung am 12. November verwiesen, bei der ein Beschluss zu Möglichkeiten der Modernisierung oder zum Komplettaustausch des Aufzugs gefasst werden solle. Diesen Beschluss gab es dann auch; aus dem Unternehmen war zu hören: „Die Modernisierung des Aufzugs ist gestern beschlossen worden. Das wird zwar noch einige Wochen dauern, jedoch hat uns die Firma Thyssen Krupp zugesagt, dass die defekte Regelung kurzfristig ausgebaut und provisorisch instand gesetzt wird, damit der Aufzug zeitnah wieder in Betrieb gehen kann.“ Am 15. Dezember funktionierte der Fahrstuhl sogar für einige Stunden wieder, doch kurz darauf stand er erneut still, erzählt Lurtz.

Modernisierung im Februar geplant

„Es ist, auch bedingt durch Corona, wirklich unglücklich gelaufen. Wir waren die ganze Zeit mit Nachdruck dahinter her, die Ersatzteile zu beschaffen, und ich habe noch nie zuvor erlebt, dass etwas so lange gedauert hat“, bedauert Alpha-Unternehmenssprecher Samuel Habte . „Untätig waren wir jedenfalls nicht – es gab einen Aushang mit unserer Kundenhotline sowie ein individuelles Angebot eines Bringdienstes, den jedoch niemand in Anspruch genommen hat. Und Anfang Januar habe ich den Aufzug selbst getestet. Er funktioniert. Es wird aber, da wir uns als Verwalterin der Wohnungen auch für den nachhaltig sicheren Betrieb des Aufzugs verantwortlich fühlen, eine Modernisierung der Steuerungseinheit geben. Die Module sollen ab 1. Februar verfügbar sein, und dann rechnen wir mit etwa zwei bis drei Wochen, bis sie eingebaut sein werden.“

Weitere Steine des Anstoßes sind für Inge Lurtz der Fahrradkeller, aus dem ihr ein hochwertiges und abgeschlossenes Fahrrad entwendet wurde, sowie die Haustür, die nicht mehr schließt: „Das Schloss wurde ausgetauscht, doch niemand hat einen neuen Schlüssel bekommen. Somit kann sich hier jeder Zutritt verschaffen, da fühle ich mich einfach nicht mehr so wohl.“ Auch hierzu nimmt Samuel Habte Stellung: „Bei meiner Besichtigung des Objekts habe ich sowohl den Ein- und Ausgang zu den Kellertüren als auch die Zwischentüren, die zu den Kellerparzellen führen, verschlossen vorgefunden“, berichtet er. „Und was die Haustür betrifft: Sie war tatsächlich offen – weil der Schnapper entsprechend verstellt war.“ Dies komme in größeren Wohneinheiten öfter vor, damit Kinder, die oft ein- und ausgehen, nicht immer klingeln müssten. Somit besteht Hoffnung, dass sich die Dinge in der Schlesierstraße 14 in diesem Jahr doch noch zum Guten wenden.