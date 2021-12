Wer künftig das Fußgönheimer Bürgerhaus oder die Mehrzweckhalle im Ort mieten möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Die Ortsgemeinde erhöht nun die Preise für ihre Veranstaltungsräume.

Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Vereinsfeste – wer das in Fußgönheim veranstalten möchte, kann ins Bürgerhaus oder in die Mehrzweckhalle. Und es kostet nicht allzu viel, sagt Ortsbeigeordneter Klaus Weiler (CDU), der für die Räume zuständig ist und die Preise mit denen in den umliegenden Orten verglichen hat – beispielsweise mit dem Maxdorfer Carl-Bosch-Haus. Demnächst aber steigen in Fußgönheim die Mieten für beide Häuser. Hintergrund ist die Kombination aus weniger Veranstaltungen und steigenden Energiekosten – und der Wunsch, den Abrechnungsaufwand zu verringern, sagt Weiler.

Im Moment werden für eine Vermietung drei Rechnungen gestellt: für die Kaution, den Saal selbst und die Nebenkosten, die derzeit nach Verbrauch abgerechnet würden. Gerade die Nebenkosten seien oft jedoch niedriger als die Kosten der Person, die die Rechnung erstellt, sagt Weiler: „Wir schicken eine Rechnung raus und machen in diesem Moment schon Minus.“ Deshalb wechselt Fußgönheim nun zu einer Nebenkosten-Pauschale von 30 Euro, die zur Saalmiete hinzukommt. So sinke der Aufwand merklich, hofft Weiler.

Deshalb hat der Haupt- und Finanzausschuss nun beschlossen, dass Vereine aus dem Ort künftig 15 Euro mehr für das Bürgerhaus zahlen, Privatpersonen aus dem Ort 20 Euro und sonstige Nutzer 25 Euro. Bei der Mehrzweckhalle staffelt sich die Erhöhung wie folgt: Fußgönheimer Vereine zahlen 15 Euro mehr, Personen aus dem Dorf 20 Euro, Vereine aus der Verbandsgemeinde Maxdorf 25 Euro, alle anderen 30 Euro. Die Reinigungspauschale steigt generell von 50 auf 60 Euro. Vereine zahlen sie nur, wenn sie bei der Veranstaltung Eintritt verlangen. „Im Vergleich zu anderen Orten sind wir bei unseren Räumen immer noch sehr, sehr günstig“, sagt Weiler.