Die Polizei warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern, die sich während eines Telefonats Zugriff auf den Computer ihrer Opfer verschaffen und dabei Geld stehlen. Nach Angaben der Polizei geschah ein solcher Fall am 17. Dezember in Römerberg. Wie die Beamten am Montag mitteilten, bekam ein 59-Jähriger einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters des amerikanischen Software-Konzerns.

Die Betrüger geben bei einem solchen meist in Englisch geführten Gespräch an, dass der Computer des Angerufenen von Viren befallen oder mit sonstigen Fehlern behaftet sei. Danach bieten sie eine Fernwartung an. Dabei erhalten die Kriminellen uneingeschränkten Zugriff auf den PC der Opfer. So sei zum Beispiel das Ausspähen von Bank- und Kreditkartendaten, die Installation von Schadsoftware oder aber das Sperren des Computers möglich. Eine Entsperrung des Rechners erfolgt, wenn überhaupt, nur nach Zahlung eines Geldbetrags.

Im Römerberger Fall gelang es dem unbekannten Täter, mehrere Überweisungen zu tätigen, nachdem der 59-Jährige ihm den Zugriff auf seinen Computer per Fernwartungsprogramm erlaubt hatte. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei 10.000 Euro.