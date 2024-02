Im zweiten Anlauf soll es klappen mit der „Die Nacht der Timo-Töngi-Chöre“: Der MGV 1911 Harthausen veranstaltet am Freitag, 23. Februar, das im November kurzfristig abgesagte Konzert in der Heilsbruckhalle Harthausen. Tags darauf, am Samstag, rockt die Band Fine R.I.P. mit kompromisslosem Palzrock die Bühne.

„Die Nacht der Timo-Töngi-Chöre“ war bereits im November komplett ausverkauft. Ein Todesfall unter den Aktiven führte damals zur Absage des Musik-Wochenendes. Jetzt aber wollen der aus Worms stammende Vollblut-Chormusiker Töngi und die derzeit drei von ihm dirigierten Chöre zeigen, was sie gesanglich draufhaben. Auf der Bühne stehen „Abgefahren“, der Bahnstadtchor aus Heidelberg, das Ensemble „Mixed Generation“ im MGV Harthausen und der gastgebende Männerchor „aChorat“ – gemeinsam und jeder für sich.

„100 Sängerinnen und Sänger stehen bei der Eröffnung und beim Finale auf der Bühne“, sagt Hans-Peter Schwan vom Vorstand des 220 Mitglieder zählenden MGV 1911 Harthausen im RHEINPFALZ-Gespräch. Klassischer Chorgesang, modernes Liedgut, besondere Adaptionen und individuelle Interpretation würden geboten. „Der Bahnstadtchor singt teils siebenstimmig aus den Bereichen Pop-, Rock-, R'n'B & House. Wir von aChorat werden jeden Liedvortrag mit einer ausgefeilten Choreographie ergänzen“, kündigt Schwan an. „Alle drei Chöre sind zwar mit dem Töngi-Fieber infiziert, aber jeder trägt ein eigenes Profil“, versichert Schwan, der selbst seit über 50 Jahren singt.

Vor fast vier Jahren war das Konzert erstmals geplant. Dann kam Corona. Jetzt wird der Abend sogar zur zweifachen Premiere. Erstmals konzertieren die drei Chöre gemeinsam und erstmals tritt Töngi mit der „Mixed Generation“ vor das Publikum. Er hat den Chor erst im Mai 2023 übernommen.

Am Tag danach, am Samstag, 24. Februar, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr), wird im Tabakdorf gepalzrockt. Die fünfköpfige Combo um Gründungsmitglied Monji el Beji, bestens bekannt als Band Fine R.I.P., geben dann den Ton an und sorgen für Stimmung in der Heilsbruckhalle. Ihre Mundarttexte wie „De Riesling werd knapp“, „Ex aus Speyer“, „Woifeschdkänisch“ oder „Ich lieb moi Palz“ verbunden mit Rock- und Pop-Klassikern erklingen auf vielen Festen, in Hallen und Sälen nicht nur in der Pfalz. Die Tickets kosten 7 Euro an der Abendkasse. Bereits für November gekaufte Eintrittskarten behalten Ihre Gültigkeit.

Tickets

E-Mail tickets@mgv-harthausen.de

www.mgv-harthausen.de/tickets

Zur Sache: Weitere MGV-Pläne

Der MGV 1911 Harthausen hat 2024 weitere musikalische Pläne: Am 15. Juni findet in Trier das Festival „Chorzauber“ – statt. Dort auftreten wollen auch die MGV-Chöre aChorat, Mixed Generation und der Frauenchor. Die derzeit 18 Sängerinnen, seit Mitte 2023 unter Leitung von Ulrike Müller, starten zudem am 10. Juni das Projekt „Frauenpower von Jung bis Alt“. Ziel ist ein erster öffentlicher Auftritt beim Tabakdorffest 2024 in Harthausen. Das nächste Konzert des Chors aChorat unter dem Motto „Männer muss man loben“ ist für 8. und 9. November dieses Jahres terminiert.ell