Das Sängerheim des MGV Frohsinn soll für einen Abend zur Musikkneipe werden. Der Titel der Veranstaltung: „Open Mic“. Die Idee: In gemütlicher Atmosphäre kann jeder ans Mikrofon treten, für den Musik genauso eine Leidenschaft ist wie für die MGVler. „Es kann als Solokünstler oder als Combo live gesungen und musiziert werden“, erklärt Organisator Gerhard Schaa. E-Piano und Mikrofon werden bereitgestellt. Gitarren und Bässe können eingestöpselt werden, ein Klinkenkabel sollte mitgebracht werden. Es sei kein Karaokeabend, betont Schaa, sondern ein geselliger Abend mit Live-Musik. Damit die Bühne nicht leer bleibt und für die bessere Organisation, bittet Gerhard Schaa jeden interessierten Musiker, sich schon jetzt zu melden; ganz einfach per E-Mail an gerhard@gerdon-schaa.de. Der Kneipenabend findet am Samstag, 19. November, im Sängerheim in Rödersheim (Am Sängerheim) statt. Die „Kneipe“ öffnet um 18 Uhr, die Bühne ist ab 20 Uhr für alle Künstler freigegeben. Infos unter www.frohsinn-roedersheim.de.