Bevor die Geschwindigkeitsanzeigetafel, die seit Dienstag in der Harthauser Straße hängt, angeschafft wurde, hätte der Verbandsgemeinderat zustimmen müssen. Darauf weist FDP-Politiker Jürgen Creutzmann hin und bezieht sich auf die Gemeindeordnung. Der Rat tagt erst am Montag. Die Tafel wurde durch eine Spende in Höhe von 3900 Euro finanziert. Spenden muss der Gemeinderat annehmen. Im Fall der Messtafel will der Spender öffentlich nicht genannt werden, weshalb der Name im nicht-öffentlichen Sitzungsteil verkündet werden soll. Der FDP-Politiker verweist auf die Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs, nach der zwar nicht-öffentlich verhandelt werden dürfe, allerdings nur wenn der Spender ein „berechtigtes Interesse“ habe, dass sein Name vertraulich behandelt wird. Über die Annahme der Spende sollte aber im öffentlichen Sitzungsteil entschieden werden.