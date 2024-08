Im Fall der Messerattacke in Böhl-Iggelheim am Freitag dauern die Ermittlungen an. Ein 16-Jähriger war auf dem Gehweg neben der L528 zwischen Lützel- und Eisenbahnstraße im Ortsteil Iggelheim angegriffen worden und erlitt eine Fleischwunde. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen.

Laut Polizei ereignete sich die Tat am Freitag gegen 15 Uhr, als der 16-Jährige auf dem Gehweg drei Jugendlichen begegnete. Einer von ihnen stach im Vorbeigehen aus noch ungeklärten Gründen zu. Danach flüchteten der Täter und seine Begleiter in Richtung Shell-Tankstelle und dann weiter in Richtung Bahnhof.

Laut Kai Giertzsch, Leiter der Polizeiinspektion Schifferstadt, dauern die Ermittlungen an. Derzeit gebe es weitere Vernehmungen. Die Beamten hoffen, dass Videoaufzeichnungen weitere Erkenntnisse bringen. „Eventuell bekommen wir dann weitere Ermittlungsansätze“, sagte Giertzsch.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben. Ein Tatverdächtiger trug ein rotes T-Shirt, ein anderer eine schwarze lange Jogginghose sowie einen schwarzen Nike-Pullover, der dritte trug eine kurze Hose. Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein, die ergebnislos verlief. Hinweise an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950.