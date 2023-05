Nach dem Messerangriff in der Obdachlosenunterkunft im Boligweg in Dudenhofen am Dienstagabend hat die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt, dass für die Unterbringung und somit auch für die Versorgung und Betreuung der Obdachlosen die Verbandsgemeindeverwaltung zuständig sei. Laut Vereinbarung sollen hierfür Sozialarbeiter abgestellt werden, heißt es vom Kreis. Der Sozialpsychiatrische Dienst im Kreishaus habe lediglich einen Beratungs- und keinen Betreuungsauftrag für chronisch psychisch kranke Menschen, teilt Kreissprecherin Kornelia Tildmann mit. Nach Angaben von Reinhard Burck (Grüne), Beigeordneter der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, hat die Verwaltung kein Personal für die Betreuung der Menschen in der Unterkunft.