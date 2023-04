Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In welchen Straßenzügen was wie gebaut werden darf, legt eine Gemeinde in einem Bebauungsplan fest. Mit vier solcher Pläne haben sich die Mitglieder des Birkenheider Ortsgemeinderats nun befasst. Der Trend: Menschen wollen hohe Zäune.

Der Bebauungsplan für die 29. Bruchgewanne stammt aus dem Jahr 1985. Im Laufe der Zeit haben sich für Teile davon mehrere Änderungen ergeben mit der Folge, dass hier teilweise unterschiedliche