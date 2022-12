Melanie und Felix Lehmann

erfüllen sich im Spätjahr einen Traum und verwandeln die Festhalle in Dudenhofen in ein Traumzeit-Varieté. Nationale und internationale Künstler verzaubern mehr als 3500 Besucherinnen und Besucher bei einem Vier-Gänge-Menü in Sternequalität. Das Paar aus Hanhofen ist unter den Künstlernamen Mel Ariel und Felix van Mel vor der Pandemie um die ganze Welt gereist und möchte nun in seiner Heimat Fuß fassen. Die Premiere ist den Hanhofenern gelungen. Die Shows gibt es noch bis Anfang Januar zu sehen, sie sind restlos ausverkauft.

Hildegard und Günter Gantner

sind als Festorganisatoren jahrzehntelang der Motor des Otterstadter Dorflebens. Dieses Jahr haben sie sich aus gesundheitlichen Gründen von der öffentlichen Bühne verabschiedet. Im Wirtschaftsausschuss, der für die Organisation des Karpfenfestes zuständig war, hat Gantner 25 Jahre den Hut auf. Das Ortskartell führt er fast 15 Jahre – immer an seiner Seite seine Frau, die ihn unterstützt. Nun haben die neue Ortskartell-Chefin Sonja Regenauer und ihr Team das Zepter übernommen und das Dorfleben nach der Pandemie erfolgreich wiederbelebt.

Nicola Stadler

wirbt nicht nur für einen sorgsameren Umgang mit Abfällen, sondern packt auch selbst mit an: Die junge Frau aus Dudenhofen beginnt in diesem Jahr, regelmäßig Müll auf Gehwegen und im Wald nahe der Vier-Wege-Kreuzung einzusammeln. Als Inspiration nennt sie den Meeresbiologen Robert Marc Lehmann, der aufzeigt, wie Müll unsere Umwelt verseucht. Nicola Stadler gibt ihr Umweltbewusstsein ihren Neffen weiter, die sie ab und zu bei ihren Touren begleiten. Dabei verbindet die junge Dudenhofenerin Bewegung mit guten Taten für die Umwelt

Courtney Kröner und Thorsten Iwersen

aus Waldsee sind Greifvogel-Liebhaber und vermitteln ihre Faszination seit diesem Jahr verstärkt einem breiten Publikum. Mit Besuchen in Schulen und Kitas, bei Firmenveranstaltungen und Geburtstagsfeiern sowie Aktionen in ihrer kleinen Falknerei Birds of Prey zeigen sie die Magie von Schleiereule, Blaubussard und Co. Zudem erklären sie, was hinter dem immateriellen Kulturerbe der Falknerei steckt. Denn die Falknerei – die Kunst mit den Vögeln zu jagen – ist vom Aussterben bedroht. Kröner und Iwersen sorgen dafür, dass es nicht so weit kommt.

Marlene Plocica aus Berghausen

ist ein Gesangstalent. Mit diesem schafft sie es dieses Jahr sogar in die Castingshow „The Voice Kids“ des Fernsehsenders Sat 1. Für die 13-Jährige ist es nicht der erste TV-Auftritt. Drei Jahre zuvor war sie schon einmal in der Vorrunde des Gesangswettbewerbs. Diesmal schafft sie es mit ihrer Darbietung des Songs „Elefant“ ihrer Lieblingssängerin Lea in das Team des bekannten Sängers Alvaro Soler. Am Ende reicht es zwar nicht ganz fürs Finale, aber vielleicht versucht es Marlene ja irgendwann noch mal – schließlich sind aller guten Dinge drei.

Reinhard Steiger und Michaela Kühner

stehen hier stellvertretend für den Natur- und Vogelschutzverein (NVV) Harthausen. Der hat in diesem Jahr den Online-Wettbewerb eines Lebensmitteldiscounters gewonnen. 1500 Euro fließen für ein Nistkastenprojekt in die Vereinskasse, weil die Kunden des Discounters den Wettbewerbsbeitrag des NVV auf Platz eins wählten. Und der Verein tut noch mehr für die heimische Vogelwelt: Mit seinem Kiebitz-Projekt will er dem sehr selten gewordenen Bodenbrüter helfen und Harthausen zu einem Paradies für die bedrohte Vogelart machen.