Auf dem Kundenparkplatz vor den Einkaufszentren in Dudenhofen war am Donnerstag viel los. Einer der sechs vom DRK-Landesverband eingesetzten Impfbusse hatte Station gemacht. Rund 60 Injektionen gelangten zwischen 8 und 12 Uhr nach DRK-Angaben in Dudenhofener Oberarme. Nicht alle Impflinge waren vom Corona-Schutz überzeugt. Viele wollen kein Geld für Bürgertests ausgeben. Ab 11. Oktober sind diese kostenpflichtig.

„Überzeugt sind wir alle nicht“, ruft eine Mutter einer Frau in der Warteschlange zu. Mit Mann, Freundin und drei Kindern füllt sie den Fragebogen aus, unterschreibt für sich und die Minderjährigen und blickt sorgenvoll auf den Bus, der – von außen betrachtet – auch ein Reisebus sein könnte.

Endlich wieder reisen können, sich ohne Test und nach Auslandsaufenthalten drohender Quarantäne frei bewegen, nicht mehr nachdenken müssen, wenn man einen Innenraum betritt, sind Sehnsüchte, dem so manchem bisher ungeimpftem Dudenhofener die Entscheidung leichter gemacht haben. „Lieber impfen als Geld bezahlen“, bringt es ein Mann auf den Punkt. Keine Zeit, Angst, keine Lust, kein Vertrauen, vergessen: Gründe für die späten Impfentscheidungen sind vielfältig. Diskutieren wollen die Impflinge nicht mehr. „Augen zu und durch“, sagt eine Frau.

Jeder Erwachsene kann zwischen den Impfstoffen Biontech und Johnson & Johnson wählen. Die meisten bevorzugen letzteren, bei dem die Zweitimpfung wegfällt. „Einmal reicht“, meint einer, holt den Fragebogen und steigt ein ins Impf-Abenteuer. Einem Mädchen stehen Tränen in den Augen. „Angst“, erklärt es. Beschreibungen geimpfter Begleitpersonen, dass „es überhaupt nicht weh tut“, helfen nicht. Schon gar nicht die Schilderung eines Mannes über „übelste Muskelschmerzen nach dem Stich in den Oberarm“. Kindern ab zwölf Jahren wird ausnahmslos Biontech verabreicht. Je näher der Einstieg in den Bus rückt, desto nervöser wird ein Junge. „Ich gehe zuerst“, beschließt er, überspringt auf dem Weg zum Impfstuhl die erste der drei Stufen und verschwindet im medizinischen Bus-Bereich.

„Will Tests ersparen“

„Ich will mir die ständigen Schnelltests sparen“, sagt ein Wartender. An Gesundheitsschutz für sich und andere glaubt er nicht. Ganz anders verhält es sich mit dem 93-Jährigen, der sich seine dritte Impfung abholen will. „Ich war schon um 8 Uhr da, aber es war mir zu voll“, berichtet der Senior, der als einer der Ersten überhaupt geimpft wurde, vom Ansturm auf den Bus am frühen Morgen. „Jetzt ist es Zeit für eine Auffrischung. Das sagt auch mein Arzt. “ Erst danach fühle er sich sicher genug, seine Tochter in Thüringen zu besuchen. Ein Frau in der Reihe wird von ihrem bereits vollständig geimpften Ehemann begleitet. „Er hat mich umgestimmt“, räumt sie Zweifel ein, die sie lange von der Entscheidung für die Impfung abgehalten hätten. „Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass wir die Pandemie nur geimpft loswerden“, sagt die Dudenhofenerin. Ihr Hausarzt impfe nicht mehr, deshalb stehe sie jetzt vor dem Bus. „Gut, dass es hier auch Johnson & Johnson gibt“, freut sie sich, dass sie nicht wochenlang auf vollständigen Schutz warten muss.

Eine junge Frau muss sich setzen. Ziemlich blass berichtet sie von großer Angst vor der Spritze. „Aber es geht ja nicht anders“, seufzt sie unter ihrer Maske. „Wenn der Test jetzt auch noch Geld kostet, kann ich mir nicht länger leisten, ungeimpft zu bleiben.“ Kritisch betrachtet sie die, die geimpft aus dem Bus steigen. „Sie sehen noch ziemlich gesund aus“, beruhigt sie sich selbst.

Teamleiterin zufrieden

„Das Ergebnis in Dudenhofen ist vergleichweise ganz gut“, erklärt Impfbus-Teamleiterin Christina Kercher auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Seit Anfang August stehen die Impfbusse unter dem Motto „Einkaufen und Impfen“ auf rheinland-pfälzischen Supermarkt-Parkplätzen. Jeder kann spontan und ohne Voranmeldung erscheinen. Nach Angaben des Landes-DRK haben seitdem mehr als 15.000 Rheinland-Pfälzer das Angebot wahrgenommen. Bis Ende August fahren die mobilen Impfteams demnach rund 220 Stationen auf sechs Routen quer durchs Land an.

Kercher ist von ihrer Mission überzeugt. Das DRK weite die flexible Impfaktion auf den September aus. Ab 30. August machten DRK-Impfbusse sowohl auf Kundenparkplätzen als auch an anderen öffentlichen Orten im Land Station.

