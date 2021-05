Erst im November vom Ortsgemeinderat beschlossen, am Montag schon der Spatenstich: Der Dudenhofener Friedhof bekommt einen Memoriam-Garten. Mit ihm soll den Angehörigen Verstorbener etwas Gutes getan werden – aber nicht nur diesen.

Projekt-Koordinator Claus Litz, der den Memoriam-Garten in Schifferstadt entwickelt hat, gliederte den in Dudenhofen als kleinen Park. Entlang der geschwungenen Wegeführung, rund um eine markante Baumgruppe, ordnete er die verschiedenen Grabarten an. Bepflanzt werden die einzelnen Flächen mit Stauden, Sträuchern, Bodendeckern und Kräutern – getrennt und unterbrochen durch mehrere Sitzgelegenheiten. Nicht unwesentlich für Planer Litz: „Insektenfreundliche, das ganze Jahr über abwechslungsreich blühende Arten erhöhen die Biodiversität und sind ein Beitrag zum Klimaschutz.“

Das Areal für den Memoriam-Garten am Friedhofseingang Jahnstraße umfasst 420 Quadratmeter. Als Grabfläche sind 122,5 Quadratmeter, als gestaltete Allgemeinfläche 241,5 Quadratmeter ausgewiesen. 68 Quadratmeter werden gepflastert. Im ersten Bauabschnitt entstehen 15 Erdwahlgräber (insgesamt sollen es 25 werden), fünf Endreihengräber (zehn), zwölf Urnenpartnergräber (33), acht Urnenreihengräber (15) und zwölf Urnengemeinschaftsgräber. Mit dem Anlegen und den ersten Gräbern will Litz Ende Mai, Anfang Juni fertig sein. Danach möchte er sich aus dem Vorhaben zurückziehen.

Individualität bleibt

Grundgedanke des Memoriam-Gartens ist die ganzjährige Pflege der Flächen und einzelnen Grabstätten durch einen „Gärtner vor Ort“.

Litz: „Damit bieten wir den Hinterbliebenen ein Rundum-Sorglos-Paket.“ Das Pflegemodell bereichere die Friedhofskultur: Es entlaste die Angehörigen und Familien, die nicht vor Ort wohnten und sich nicht selbst um das Grab kümmern könnten. Zudem liege es im Trend der Gesellschaft. Die Möglichkeit, Namen und Lebensdaten des Verstorbenen am Grabmal anzubringen und Blumen abzulegen, die nach dem Verblühen vom Gärtner abgeräumt würden, sorge für Individualität.

Konzessionsträger, Ansprechpartner und bei der Bepflanzung und Vorbereitung in Vorlauf tretender Investor vor Ort ist Gärtnermeister Jochen Schumacher aus Römerberg. Den Garten- und Landschaftsbau übernimmt die Firma Wühl. Die Genossenschaft der Friedhofsgärtner in Bad Kreuznach betreut die Dauerpflegeverträge, kontrolliert den Zustand der Anlage, verwaltet die Gelder aus den Pflegeverträgen und dem Verkauf der Grabstellen und zahlt sie an den Gärtner vor Ort erst nach erbrachter Leistung aus.

Nach dem von Litz am Beispiel Schifferstadt im November aufgelisteten Gebührenmodell würde ein Urnengemeinschaftsgrab – Laufzeit 15 Jahre – inklusive Grabmal mit Inschrift sowie gärtnerische Kosten und Pflege mit Saisonbepflanzung knapp 1785 Euro kosten. Darin nicht enthalten ist die ortsübliche Grabstätten-Nutzungsgebühr. Für ein Urnenreihengrab errechnete er 3770 Euro, für ein Urnenwahlgrab (Partnergrab) – Laufzeit 20 Jahre – 6525 Euro. Die Sargbestattung im Endreihengrab auf 20 Jahre veranschlagte er mit 8205 Euro, im Partnergrab für 25 Jahre mit 9450 Euro (ein Sarg, eine Urne) beziehungsweise 13.315 Euro (zwei Särge).

Für Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD) komplettiert der Memoriam-Garten die bereits bestehenden vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten letzter Ruhestätten in Dudenhofen. Litz und Ortsbeigeordneter Reinhard Burck (Grüne) hoben beim Spatenstich die sehr kurze Dauer zwischen Initiative und Umsetzung hervor. Litz: „Man spürte, dass der Memoriam-Garten von der Gemeinde gewollt ist.“