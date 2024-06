Nachdem der Vertragspartner die Kommune im Stich gelassen hat, schienen Memoriam-Gärten auf den Hochdorf-Assenheimer Friedhöfen unmöglich. Nun klappt’s doch – zumindest in Hochdorf.

Ein Memoriam-Garten ist ein optisch ansprechend gestaltetes Grabfeld. Die Angehörigen der hier bestatteten Menschen müssen die Gräber nicht selbst pflegen, sondern betrauen damit

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

ieenn gt.nrFldrahruofme&;ise tMi iwseelj enime hlsonec leaAr llteons ide &hdofellOimefruttse;ri in hseesiAmn dun dfohcHro in neeim eensrt iStrcht usmlchr;&eon dewren. Das slescbenosh edi Vereretrt onv UD,C WFG und DPS im egnOsttirmareed itseebr mi oevrebNm 220.1 ohcD in edr lgoFe eomzrr&eeut;l