Hans Peter Rasing backt sein Brot seit mehr als zehn Jahren in Bobenheim-Roxheim in einer Backstube, die aufgegeben wurde. Kaufen lassen sich seine Produkte aber nur auf Wochenmärkten in der Region. Ein Konzept, das aufgegangen ist – und noch größer werden könnte.

Ausnahmsweise ist wenig los an diesem Dienstag, 5.30 Uhr, in der Backstube von Hans Peter Rasing in Bobenheim-Roxheim.