Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Gemeinderat Böhl-Iggelheim soll in seiner Sitzung am 9. Dezember den Bebauungsplan „Mehrgenerationenwohnen Am Schwarzweiher“ beschließen. Das haben die Mitglieder des Bauausschusses mehrheitlich empfohlen.

Ein Investor will auf einem rund 9000 Quadratmeter großen Gelände eine Mehrgenerationenwohnanlage mit Wohnungen für betreutes Wohnen, regulären Wohnungen und einem Pflegeheim