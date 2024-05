In einem Auto ohne Versicherungsschutz ist ein 61-Jähriger unterwegs gewesen, den die Polizei am Mittwochmorgen in der Moltkestraße kontrollierte. Wie sich laut Polizei herausstellte, wurde gegen den Mann in diesem Jahr schon zweimal deswegen ermittelt. Die Folge: Das Fahrzeug wurde noch vor Ort sichergestellt und den Altriper erwartet ein weiteres Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.