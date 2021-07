Angeblich habe er 20 Euro im Ausgabeschacht liegen lassen: Das machte ein Unbekannter einem 61-Jährigen weis, der am Montag gegen 15 Uhr Geld an einem Bankautomaten abgehoben hatte. Es sei wohl zu einem Fehler gekommen und er solle doch noch einmal einen kleinen Betrag abheben. Als der 61-Jährige das tat, zog der Bankautomat seine EC-Karte ein, gab dafür eine fremde Karte wieder aus, die dann auch eingezogen wurde, so die Polizei. Als der Kunde am nächsten Tag bei der Bank seine Karte einforderte, habe er erfahren, dass diese manipuliert worden sei und mehrere Tausend Euro von seinem Konto abgebucht worden seien. Die Polizei rät zur Vorsicht am Bankautomaten, wenn sich fremde Personen in der Nähe befinden und einem dazu verleiten wollen, weitere Geschäfte vorzunehmen.