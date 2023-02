Das Ingenieurbüro Modus Consult wird die Pläne für den Ausbau der Alten Landstraße, der Mühlgasse sowie der Schlossstraße in Hanhofen ausarbeiten. Die Straßen sind nach Angaben der Verwaltung stark sanierungsbedürftig und müssen komplett ausgebaut werden. Beim Ausbau sollen auch die Versorgungsleitungen erneuert werden. Die Kosten für die Planung werden auf rund 21.000 Euro geschätzt. Die Kosten für den Ausbau sind mit 1,35 Millionen Euro kalkuliert, sie werden über wiederkehrende Beiträge finanziert. Wenn die Pläne des Ingenieurbüros vorliegen, werden sie in den politischen Gremien von Hanhofen besprochen.

Auf Nachfrage von CDU-Ratsmitglied Ralf Gerhards sagt Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD), dass die Planer auch den Auftrag haben, mehr Begrünung in die Straßen zu integrieren, soweit das möglich ist. Die Straßen werden von Bussen genutzt. Laut der Bürgermeisterin wird der Ausbau nicht vor dem kommenden Jahr beginnen. Er soll in mehreren Abschnitten erfolgen, damit der Busverkehr und die Anwohner so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.