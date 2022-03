Auf der Suche nach Wertgegenständen sind die unbekannten Täter gewesen, die in der Nacht von Freitag ab etwa 20 Uhr auf Samstag bis etwa 9.30 Uhr mehrere Fahrzeuge in der Ebertstraße und der Anton-Bruckner-Straße aufgebrochen haben. Wie die Polizei mitteilt, wurden an einem Wohnmobil, einem Skoda Fabia und einem Opel Astra jeweils eine Scheibe eingeschlagen; bei einem Rover Defender und Nissan 350 Z versuchten die Täter, die Scheiben aufzuhebeln. Die Fahrzeuge wurden anschließend durchsucht. Aus dem Wohnmobil wurden laut Polizeibericht Gegenstände im Wert von rund 500 Euro entwendet. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 2800 Euro. Hinweise auf die Täter oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt an die Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235 / 495-0 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.