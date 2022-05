In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Täter in vier Autos in Harthausen eingedrungen und haben daraus Wertsachen gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurde aus einem in der Johannesstraße abgestellten Fahrzeug ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag sowie ein Schlüsselbund mit zwei Schlüsseln entwendet. In derselben Straße wurde aus einem weiteren Auto eine 1-Euro-Münze sowie ein USB-Ladekabel gestohlen. In der Raiffeisenstraße nahmen die Täter aus einem PKW 50 Cent sowie den Fahrzeugschein mit. Ein weiteres Fahrzeug, das in derselben Straße abgestellt war, wurde durchwühlt. In der Rappengasse entwendeten die Täter das Bordbuch sowie eine E-Zigarette aus einem Fahrzeug. Wie die Täter in die Autos gelangt sind, wird derzeit ermittelt. Die Polizei rät: „Schließen Sie Ihren PKW ab und lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück.“

Wer etwas beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Speyer zu melden – unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.