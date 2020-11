Die Polizeiinspektion Schifferstadt hat am Wochenende mehrere Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung festgestellt, wie die Polizei am Sonntag mitteilt. Auf dem Partnerschaftsplatz in Neuhofen spielten am Samstagnachmittag demnach mehrere Personen Basketball, wobei der vorgeschriebene Mindestabstand nicht eingehalten und keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wurde.

An den Bushaltestellen im Neustückweg in Schifferstadt sind die Beamten am Samstagabend auf eine „größere Personengruppe“ getroffen. Da die Jugendlichen aus verschiedenen Haushalten kamen, wurden laut Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet.

Auf dem Spielplatz in der Limburgerhofer Waldgasse haben die Anwesenden den Angaben zufolge zwar Abstand gehalten, acht Personen trugen aber keine dort vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung. Sie haben eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erhalten. Bis auf vier Erwachsene, die sich uneinsichtig zeigten und den Spielplatz verlassen mussten, wurden die Kontrollen den Polizeiangaben zufolge von den Anwesenden positiv aufgefasst.