In der Uhlandstraße in Heiligenstein haben Unbekannte am Montag zwischen 6 und 18 Uhr vier geparkte Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Nach Angaben der Polizei weisen die betroffenen Fahrzeuge – ein Opel Corsa, ein Ford Fiesta, ein 3er-BMW und ein Nissan Micra – Kratzer an den Türen auf der Fahrer- und Beifahrerseite auf. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf rund 8000 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Uhlandstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.