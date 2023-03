Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sicherheits- und Umweltaspekte in Sachen Westumgehung werden in die Stellungnahme der Gemeinde Böhl-Iggelheim zum Planfeststellungsverfahren einfließen. SPD und Grüne haben im Bauausschuss weitere Forderungen genannt.

Was letztlich in die Stellungnahme aufgenommen wird, darüber müssen die Mitglieder des Gemeinderats am 20. Mai entscheiden. Das Land ist Bauherr des knapp drei Kilometer langen Straßenstücks.