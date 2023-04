Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr Platz zum Spielen im Freien ist nicht nur aufgrund der Corona-Situation ein Wunsch der kommunalen Kindertagesstätten in Waldsee. In der Kita Tausendfüßler und in der Kita im Pavillon werden nämlich inzwischen viel mehr Kinder betreut als früher. Aber wie erweitert man ein Außengelände, wenn es drumherum keine freien Grundstücke gibt?

Durch einen schmalen Fußweg getrennt, grenzt an das Außenspielgelände der Kita Tausendfüßler ein rund 600 Quadratmeter großes Grundstück mit