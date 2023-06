In der zweiten Hälfte dieses Jahres soll in Lambsheim der Ausbau der Jahnstraße beginnen. Die Anwohner sollten sich schon mal mit dem Gedanken anfreunden, dass es danach dort weniger Parkplätze gibt.

Von zwei Entwürfen der Seiler Ingenieure & Architekten GmbH aus Alzey hat der Lambsheimer Bauausschuss kürzlich einen einstimmig angenommen. Er wird jetzt ausgearbeitet und irgendwann in einer Anwohnerversammlung vorgestellt. Auf einer Länge von 290 Metern und einer Fläche von 2700 Quadratmetern soll die Jahnstraße modern umgestaltet werden. Und das bedeutet in der Regel, mehr die Bedürfnisse von Fußgängern zu berücksichtigen und Barrieren zu beseitigen.

Das erscheint in der von der Hauptstraße bis zur westlichen Ortsrandstraße reichenden Jahnstraße auch nötig zu sein, wenn man die Bestandsaufnahme des Ingenieurbüros auf sich wirken lässt. Ihm zufolge werden im Moment an vielen Stellen die vorgeschriebenen Gehwegbreiten nicht eingehalten. Das soll sich ändern, wird aber wohl mit dem Verlust von Stellflächen am Straßenrand eingehen. Denn schließlich müssen ja auch bei der Fahrbahnbreite Vorgaben erfüllt werden.

Keine Kampfmittel gefunden

Als problematisch sieht das Büro den Baugrund an. Der sei kontaminiert und müsse vermutlich nicht nur punktuell, sondern durchgängig kostenpflichtig entsorgt werden. Auch sei der Boden instabil und müsse verbessert werden. Hinzu kommt, dass die Versorgungsleitungen offenbar nicht besonders tief verbuddelt wurden. Die Planer halten einen Straßenaufbau von einem Meter für geboten. Zum Glück seien bei der Voruntersuchung keine alten Kampfmittel gefunden worden.

Der Ausbau, wie ihn der Ausschuss nun verfolgen will, sieht im Einbahnbereich der Jahnstraße eine Mischverkehrsfläche mit Mittelrinne und platzartigem Aufenthaltsbereich vor. Ab der Kreuzung Stadtgrabenstraße werden die Fahr- und Gehbereiche getrennt, die Entwässerung soll über beidseitige Rinnen erfolgen. An den Kreuzungen werden die Bordsteine abgesenkt. Die voraussichtlichen Kosten des Ausbaus werden momentan mit circa 1,15 Millionen Euro angegeben.