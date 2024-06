Naturschutz und Tradition müssen in Balance gebracht werden. Von allen Beteiligten.

Der Grat zwischen Gemeinwohl und Naturwohl ist schmal. Einer Anzeige folgten viele Auswirkungen. Die müssen im Auge behalten werden, bevor’s ins Auge geht.

Zu viel wird den Ehrenamtlichen in Berghausen inzwischen reglementiert, als dass es leistbar ist und Spaß macht. Ja, Vorgaben müssen sein. Was fehlt in Berghausen aber fehlt, sind Maß und Ziel. Die Bedeutung von Mensch und Natur im Gleichgewicht zu halten, ist die Aufgabe, nicht die Bevorteilung einer Sparte. Pflichtbewusstsein muss von allen ausgehen: von den Vereinen für die Umgebung, in der sie feiern wollen, von den Behörden für die Vereine in der Region und zuletzt vom Einzelkritiker für die Gemeinschaft, die ihre Traditionen pflegt. Nur so funktioniert’s.