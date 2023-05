Patrick Fassott (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rheinauen, bekommt ab Herbst mehr Geld. Die Gehaltserhöhung hat die SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat beantragt.

Der Altriper Fassott ist seit 1. September 2019 im Amt und ist seitdem in die Besoldungsgruppe B3 eingruppiert. Damit bekommt er ein Grundgehalt von 8919,75 Euro. Frühestens nach zwei Jahren hätte der Verbandsgemeinderat beschließen können, ihn in die nächsthöhere Besoldungsgruppe zu befördern.

Ganz so schnell wollte das die SPD-Fraktion aber gar nicht fordern. Doch jetzt, nach vier Jahren, wäre es an der Zeit, finden die Genossen und beantragten eine Höhergruppierung in die Besoldungsgruppe B4 mit einem Grundgehalt von 9438,66 Euro. Vom Grundsatz her fand das Rainer Claus (CDU) schon in Ordnung. Doch für ihn komme die Beförderung zu früh. Seine Fraktion hat sich bei der Abstimmung daher enthalten.

Ebenso wie Jürgen Zimmer (VG-FWG), der allerdings klare Worte fand: Die Bürger seien im Moment wegen der Preisentwicklungen verunsichert. Das bisherige Gehalt sei nicht knapp über Sozialhilfestatus. „Herr Fassott wird auch so genug Geld haben“, meinte Zimmer. Letztlich gab es aber niemanden im Verbandsgemeinderat, der die Beförderung ablehnte. Bürgermeister Patrick Fassott bekommt daher ab 1. September 2023 rund 500 Euro pro Monat mehr.

An der allgemeinen Stellenzulage, eine Art Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister, ändert sich aber nichts. Die bleibt bei 230,08 Euro. Hätte sich der Rat gegen die Beförderung entschieden und würde Fassott nach Ende seiner Amtszeit 2027 noch einmal antreten und gewählt, würde er spätestens dann automatisch höher eingruppiert werden.