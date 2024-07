Mit der Kampagne „Vereint in Bewegung – draußen aktiv“ bietet der Turnverein Schifferstadt neue Aktionen an, Wandern mit und ohne Stöcken. Unterstützt wird die Kampagne laut Verein durch das Innenministerium. Das Bewegungsangebot wird ab 4. Juli an sechs Donnerstagabenden stattfinden, jeweils für eine Stunde in Begleitung eines lizenzierten Übungsleiters des TV Schifferstadt. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor der Waldfesthalle. Das Angebot ist kostenlos. Der Verein betont, dass das Bewegungsangebot kein Einsteigerkurs für Walking oder Nordic Walking ist. Für Fragen steht Reinhard Hickl unter Telefon 06235 6808 zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.