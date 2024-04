Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Liebe zu Tieren hat Thomas Mayer von seinem Urgroßvater Alois Eckrich geerbt. Der gebürtige Waldseer führt mit seiner Frau Martina Bergmann die Tierfutter-Firma Claus GmbH in vierter Generation. Vor 120 Jahren wurde die Firma in Waldsee gegründet.

Die alten Waldseer können sich noch gut an die „Wurmburg“ in der Ludwigstraße erinnern. So nannten sie das Haus, in dem Glasermeister Alois Eckrich, ein begeisterter Hobby-Ornithologe