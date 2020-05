51 Gedichte und 22 Prosabeiträge (2019: 41/21) sind für den diesjährigen Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe bis zum Einsendeschluss eingereicht worden. Aus der ganzen Pfalz, Kurpfalz und Rheinhessen, aus dem Badischen, Schwäbischen und vom Mittelrheintal kommen die Teilnehmer des renommierten überregionalen Wettbewerbs bei seiner 33. Auflage.

Der Einsendeschluss war am 15. April, die Jury hat nach Angaben der Veranstalter ihre Arbeit aufgenommen. Sie wird unterstützt von den beiden Vorjahressiegern Matthias Zech (Dichtung) und Bärbel Philippi (Prosa). Insgesamt vier Wochen hat die Jury Zeit, alle Beiträge zu lesen und eine erste Auswahl zu treffen. Wer zu den Preisträgern gehören soll, darüber wird bei einer gemeinsamen Sitzung – vermutlich als Telefonkonferenz – Anfang Juni abgestimmt.

Noch Hoffnung auf öffentliches Finale

Nicht nur die Arbeit der Juroren muss wegen des neuen Coronavirus auf andere Weise organisiert werden. Noch ist auch offen, ob und gegebenenfalls wie die Preisträger ihren jeweiligen Beitrag in diesem Jahr mündlich vortragen können. Die Option, dass in diesem Jahr nur der schriftliche Beitrag gewertet wird, besteht nach wie vor. Doch auch die Hoffnung auf ein Finale in kleinem Rahmen sei noch nicht aufgegeben worden, heißt es von Seiten der Veranstalter. Mit der Auswahl der Preisträger und der Entscheidung über den weiteren Verlauf des Mundart-Wettbewerbs Dannstadter Höhe ist daher nicht vor Mitte Juni zu rechnen.

Seit über drei Jahrzehnten gilt es beim Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe, die Pfälzer Mundart lebendig zu halten. Gesucht werden jeweils die besten Beiträge in Pfälzer Mundart in den Kategorien „Dichtung“ und „Prosa“. Mitmachen kann jeder, der sich der Pfälzer Mundart verbunden fühlt, unabhängig vom Wohnort. Veranstaltet wird der Wettbewerb gemeinsam von der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim und der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises. Mehr Informationen gibt es auf der Website www.vgds.de.