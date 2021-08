Die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft in Otterstadt haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Kräuter gesammelt und zu mehr als 120 Würzwisch-Sträußen gebunden. Zur Historie: Nach dem Zweiten Weltkrieg forderten die Großmütter die Kinder auf, Kräuter zu sammeln. Die Schulkinder wetteiferten damals um den vollständigsten Würzwisch, der 16 Kräuter beinhaltete. Viele Kräuter gab es auf den Wiesen und Äckern, den Rest in den Bauerngärten. Nicht fehlen durfte damals die Mariendistel, in Otterstadt auch Dunnerdischtel, genannt. Der Brauch wurde danach jedoch immer mehr vernachlässigt. Damit er nicht in Vergessenheit gerät, haben die katholischen Frauen ihn 1983 wieder aufleben lassen und weitere Kräuter aus ihren früheren Heimatdörfern mitgebracht. Heute darf die Königskerze nicht fehlen. Sie zeigte sich am Wochenende sogar in voller Größe neben dem Kirchenhauptaltar, um den körbeweise Würzwische zur Weihe standen. Nach dem Gottesdienst waren alle Sträuße vergriffen und die Spendenkassen gefüllt. Mehr als 500 Euro kamen für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal zusammen.