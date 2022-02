Bei strahlendem Sonnenschein hat am Samstag zum Otterstadter Umwelttag Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) mehr als 100 umweltbewusste Helfer im Bauhof begrüßt. Zimmermann war hoch erfreut, denn eine so große Hilfsbereitschaft von Partei- und Vereinsmitgliedern sowie Privatpersonen habe es noch nicht gegeben.

Mit Abfallsäcken, Schutzhandschuhen und Zangen schwärmten die Teilnehmer in der ganzen Gemarkung aus. Schnaps- und Weinflaschen waren der Renner, ebenso über 50 Aluminiumhüllen von Teelichtern. Für viele Menschen ist Corona offenbar vorbei, denn sehr viele Masken liegen schon in der Landschaft verstreut. Zahlreich, nicht nur auf dem Weg zum Binshof, waren auch Verpackungsfolien, Zigarettenschachteln, Taschentücher und Babywindeln. Der eingesammelte Müll füllte mehr als einen zehn Kubikmeter großer Container. Ein Lichtblick in der Landschaft waren die blühenden Gänseblümchen und die Schneeglöckchen. Ansonsten ist die Gegend rund um Otterstadt hoffentlich für lange Zeit wieder müllfrei.