Fast zwei Jahre nach der Katastrophe im Ahrtal dankt das Land Mitgliedern von Hilfsorganisationen mit einer Urkunde und einer Medaille für deren Einsatz. Bei der Ehrung im Rhein-Pfalz-Kreis am Sonntag blicken die Ehrenamtlichen auf die Tage im Flutgebiet zurück und erklären, was sich noch verändern muss.

Die Flut im Ahrtal, die unvorstellbaren Wassermassen, die die Region in der Nacht vom 14. auf 15. Juli 2021 heimgesucht haben, und die Folgen wirken weiter. Clemens Körner (CDU), Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, verwies gleich zu Beginn seiner Rede in der Aula des Schifferstadter Paul-von-Denis-Schulzentrums darauf, dass die Katastrophe juristisch noch nicht abschließend aufgearbeitet worden sei und die Schäden noch nicht vollständig behoben seien. „Es gibt weiterhin riesige Probleme vor Ort“, sagte Körner.

Was 157 Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren und Sanitätsdiensten aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sowie der DLRG Neuhofen im Ahrtal erlebten, war für viele zuvor unvorstellbar. „Wir haben im Fernsehen und in den sozialen Medien gesehen, was passiert ist, aber als wir vor Ort waren, war das eine andere Welt. Wir haben Dinge gesehen, die man nicht so einfach vergisst“, deutete Rainer Schädlich, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises, die Situation im Katastrophengebiet an.

„Es war wie im Krieg“

Tobias Himpele, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Limburgerhof, fasste seine Eindrücke im RHEINPFALZ-Gespräch wie folgt zusammen: „Es war wie im Krieg.“ Er und seine Rettungsdienstkollegen waren in der Gemeinde Grafschaft und organisierten dort einen Betreuungsplatz für 500 Menschen sowie deren Verpflegung.

Stefan Fiedler, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Maxdorf, erinnerte sich, wie er und seine Kameraden bereits kurz nach der Katastrophe im Flutgebiet eintrafen und sich mit einfachen Mitteln wie Schippe, Besen und Gummistiefeln aushalfen. Später stellten sie die Stromversorgung in einem Ort wieder her, schützten diesen vor Plünderungen und waren als Zuhörer aktiv – für die Menschen, die über das Erlebte sprechen wollten. Fiedler nimmt aus dem Einsatz im Ahrtal vor allem mit, welch großer Zusammenhalt zwischen den Einwohnern, die nicht betroffen waren, den Einwohnern, die betroffen waren, und den Helfern herrschte. Feuerwehrmann Marcus Will aus Heßheim schilderte ebenfalls: „Jeder, der im Ahrtal war, hat dort fürs Leben gelernt. Der Einsatz hat gezeigt, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen.“

Kreis reagiert, um gewappnet zu sein

Das Credo für die Einsatzkräfte bei jeder Alarmierung lautet: „Vor die Lage kommen“. Im Ahrtal war das aufgrund des Ausmaßes der Zerstörung eine besondere Herausforderung. BKI Schädlich ist daher wichtig, in die Zukunft zu schauen, um einer Katastrophe, vor der auch der Rhein-Pfalz-Kreis nicht gefeit ist, künftig besser begegnen und effektiv helfen zu können. Dafür müssten Führungsstrukturen gut organisiert sein, es brauche eine Taktik, passendes Material und qualifizierte Einsatzkräfte. Als „erste Schritte“ habe die Kreisverwaltung ein neues Referat mit Leiter Robin Klamm geschaffen, der über Fachwissen aus seinem Ehrenamt als Feuerwehrmann verfügt und sich nun ausschließlich dem Katastrophenschutz im Rhein-Pfalz-Kreis widmet. Des Weiteren laufen die Planungen für den Umbau des Katastrophenschutzzentrums in Schifferstadt, und die DLRG Neuhofen fungiert ab sofort als Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung, was bedeutet, dass die Hilfsorganisation finanziell vom Kreis unterstützt wird.

Schädlich erinnerte ebenfalls daran, dass sein BKI-Kollege im Ahrtal weiterhin nicht wüsste, ob er für sein Handeln als Technischer Einsatzleiter strafrechtlich belangt wird, und verdeutlichte, mit welcher Verantwortung die Ehrenamtlichen im Einsatz agierten. „Es zeigt, wie viel Respekt, die Gesellschaft vor der Blaulicht-Familie haben sollte“, sagte er. Seinen Kameraden gab er mit Blick auf den Einsatz im Ahrtal mit: „Auch wenn die Organisation nicht perfekt war. Die Menschen, die geholfen haben, waren perfekt.“