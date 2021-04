Es ist eine sanfte Reise, zu der die Meditationslehrerin Gabriela Hilf und der TV Dannstadt einladen. In einer Meditation geht es in Gedanken um die Welt – garantiert ohne Reisestress. Perfekt für jeden, der einmal entspannt von einer Fernreise wiederkommen möchte. Ein erster Gedankenflug.

Es bedarf nicht viel, um mit Gabriela Hilf zu reisen. Eine bequeme Unterlage, eine wärmende Decke, leise, harmonische Klänge und ihre sanfte Stimme. Die Meditationslehrerin lädt an diesem Morgen nach Südafrika ein. Da war ich noch nie. Ein ganz schöner Trip für eine Stunde, auch wenn man nur in Gedanken dorthin schwebt. Aber ich habe noch nie meditiert. Nicht etwa, weil ich das für spinnerten Esoterik-Kram halte. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe eigentlich das Gefühl, das könnte mir richtig guttun. Aber ich hatte einfach noch keine Zeit dafür. Das ist irgendwie traurig. Und als der TV Dannstadt sein neues und mal ganz anderes Angebot ankündigte, war es wohl ein schicksalhafter Wink mit dem Zaunpfahl. In zehn Kursstunden möchte Gabriela Hilf in jeweils einstündigen mentalen Atem-Meditationsreisen um die Welt führen. Neben Südafrika sollen dabei auch Kuba und Sri Lanka besucht werden, um schließlich wieder in der Heimat – der Pfalz – anzukommen.

Seit über 40 Jahren meditiert Gabriela Hilf, bietet Kurse an und bildet in diesem Bereich und in Reiki aus. Vier inzwischen erwachsene Kinder und einen Enkel hat sie. Meditation hat ihr immer Kraft gegeben: „Sie kann im Körper viel bewirken, das ist bewiesen“, sagt sie sehr überzeugend, und ihre blauen Augen leuchten dabei.

Dennoch findet man in den Angeboten von Turnvereinen selten Meditationskurse, denn die sind bekanntlich eher bewegungsarm – also weit weg vom Begriff Turnen. „Die Sichtweisen haben sich aber im Lauf der Zeit geändert“, erzählt die 63-Jährige – bei ihr und beim TV Dannstadt. „Ich habe erkannt, dass neben dem Meditieren auch die Muskulatur gestärkt werden muss.“ Und im Turnverein wurde man offener gegenüber solchen Angeboten. „Wenn sie vor 30 Jahren Yoga angeboten haben, dachte man, sie kommen von einer Sekte“, erzählt sie und muss lachen. Meditation kreativ zu kombinieren – etwa mit Übungen zur Aufrichtung der Wirbelsäule – ist für sie also nicht neu. Nun sind es Reisen. Gabriela Hilf habe von ihren Touren durch die Welt so viel mitgenommen. Die Essenz daraus möchte sie in den Atem-Meditationen weitergeben. Das ist ein schlauer Kniff in Zeiten von Corona und um die neugierig zu machen, die noch skeptisch sind gegenüber Meditationen. Leute wie mich eben.

Atmen zum Entspannen

Also ganz weit zurücklehnen, Augen zu und abtauchen. Ich bin bereit! „Aber könnten Sie bitte die Uhr im Blick haben“, bitte ich Gabriela Hilf noch schnell, ich muss die Kinder um 12 Uhr abholen. Sie beruhigt mich, verspricht, dass wir pünktlich wieder aus Südafrika zurück sind, und lässt sanfte Klänge ertönen. Als Meditationsneuling erklärt sie mir noch die wichtigsten Chakren, Gabriela Hilf nennt sie Energieräder. „Von ihnen wird Energie aufgenommen und wieder abgegeben.“ Das kann man sich gut vorstellen. Und das möchte, ja erwarte ich auch – meine Akkus mit Energie aufzuladen.

Eines der wichtigsten Chakren sei das Herzchakra in meiner Brustmitte, erklärt sie mir. Später weiß ich, wieso, denn dorthinein werde ich nach ihrer Anleitung immer wieder bewusst tief ein- und ausatmen, um loslassen zu können. „Jetzt ist der Augenblick, der wichtig ist“, sagt sie und möchte, dass ich alles andere ausblende. Mit jedem Atemzug entspanne ich mich ein bisschen mehr und merke erst einmal, dass ich meine Nacken- und Schulterpartie offenbar unter ständiger Anspannung halte. Noch zwei, drei tiefe Atemzüge, meine Muskeln entspannen sich weiter. Dann bittet mich Gabriela Hilf mit sanfter Stimme, normal zu atmen und mir vorzustellen, in Port Elisabeth zu sein – der ersten Station der Gartenroute durch Südafrika. Da seien fröhliche Menschen, die mich freudig begrüßen und tanzen – dazu ertönen afrikanische Gesänge. Ja, das passt.

Energie speichern, aber wie?

Dann geht es mental weiter in einen Nationalpark. Jeden einzelnen der Big Five – Elefant, Löwe, Leopard, Nashorn und Büffel – visualisiert sie mit langsamen Sätzen. Alles ist friedlich in der Szene. Dann aber soll ich mir vorstellen, wie der größte Elefant auf mich zukommt und intensiv anschaut – im Blick das Leid des ganzen Kontinents. Das soll in mir das Bedürfnis wecken, mich zu entschuldigen. Sklaverei, Wilderei, Armut und Raubbau an der Natur – all das ist furchtbar und tut mir auch leid. Aber mich persönlich dafür entschuldigen? Später erklärt mir Gabriela Hilf, dass da auch einige Kursteilnehmer nicht mitgehen – und das sei gut so. Das könne jeder für sich entscheiden.

Beim Übergang zu den einzelnen Stationen wiederholt die Meditationsleiterin Motivationssätze wie „Ich bin wie ich bin und ich bin wunderbar“. So außerhalb der Meditation klingen sie wie Kalendersprüche. Doch währenddessen helfen sie, bei sich zu bleiben und nicht vielleicht doch gedanklich abzuschweifen und die Einkaufsliste durchzugehen. So kann ich Gabriela Hilf weiter folgen entlang der Küste des Tsitsikamma-Nationalparks, in einen Wald im Bergland, wo riesige Bäume stehen – mit Stämmen von über acht Metern Durchmesser. Da braucht es nicht viel Fantasie, sich ihre Urkraft vorzustellen. „Bäume nehmen Reize auf und verbinden sich untereinander“, erklärt sie. Ihre Energie potenziere sich und diese soll ich nun aufnehmen und abspeichern. Letzteres ist wohl was für Meditationserfahrene, es gelingt mir nicht recht. Dennoch bin ich wirklich ruhig und entspannt, als Gabriela Hilf mich mit ihrer sanften Stimme zurück in die Heimat führt. Mal abzuschweifen, für eine Stunde bewusst loszulassen und nur bei sich zu sein – das sollte ich mir wirklich öfters gönnen.

Gabriela Hilf sagt: „Viele Menschen gehen so unsanft mit sich selbst um, sie sind so streng zu sich selbst.“ Meditation steuere dagegen, sie helfe, sich selbst zu verzeihen. „Das ist wichtig.“ Ein Satz, den ich nun mehr beherzige.

Noch Fragen?