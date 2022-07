Als Polizisten einen 86-Jährigen im Hof eines Wohnhauses fanden, hatte er zuvor in der Rappengasse in Harthausen mit seinem Wagen einen am Fahrbandrand geparkten Pkw touchiert, war ausgestiegen, um den Schaden in Augenschein zu nehmen und dabei sehr wackelig auf den Füßen. Zeugen, die das beobachteten, verständigten die Polizei. Die Beamten kümmerten sich um den Senior, der schließlich gefallen war, und ließen ihn ins Krankenhaus bringen. Wie sie weiter berichten, habe der 86-Jährige erst kürzlich seine Medikamente umgestellt. Das eingenommene Präparat verursacht Nebenwirkungen, die zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit im Straßenverkehr führen können. Die Polizeibeamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Mann ein. Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss von Medikamenten.