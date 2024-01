Römerberg spielt in der Oberliga und zwar nicht nur im Fußball: Der Mechtersheimer Karnevalverein (MKV) ist bei seinen Prunksitzungen mit frischem Wind in die närrische Jahreszeit gestartet.

„Mit Fantasie und Helau feiern wir beim MKV“ – das Motto war der rote Faden, der sich durch die Sitzungen am vergangenen Wochenende zog. Dabei wurde den Besuchern in der jeweils ausverkauften Schulturnhalle viel Neues geboten, nicht nur im Programm. Aus der Personalunion von Präsident und Sitzungspräsident sind zwei Positionen geworden: Max Butz ist neuer Präsident des MKV, Holger Beisel neuer Sitzungspräsident. Zusammen sind sie ein Top-Team.

Das ergänzende Sahnehäubchen bei der Sitzung: die Azubi-Moderatoren Cathrin Ignatzi und Leo Stern. Charmant spielten sie sich mit Beisel die Bälle zu, lieferten treffende Ankündigungen für die Mini-Garde, die MKV-Garde, die Frechdachse im Feenkleid und die Arielle-Show der Lucky Ladys. Für die Abrechnung mit der Weltpolitik ließen die Moderatoren die Deutschland-Flagge wehen – via Beamer. Protokoller Yannick Klein zeigte sie auch in der realen Version – der Wirkung wegen. Dank ihm wissen nun alle, weshalb es für einen Radweg nach Schwegenheim nicht mehr gereicht hat: 300 Millionen Euro, die die Bundesregierung angeblich für den Ausbau der Radwege in Peru ausgibt, seien schuld.

Fachkräftemangel beklagt

Die große Politik bekam ohnehin ihr Fett ab. Gleich dreimal beklagten unterschiedliche Akteure den Fachkräftemangel im Bundestag. So fern ist der dann doch nicht. Die Elferräte machten’s deutlich: Das Verwaltungsfaultier brauchte mehrere Anläufe, um einen Stempel unter die Genehmigung des Fasnachtsumzugs zu setzen. Der Jubel im Saal war groß.

Missstände anprangern, Finger in Wunden legen – das gab es bei der hausgemachten, ehrlichen MKV-Fasnacht, die Beisel ankündigte, häufig. Die Berghäuser sind die Seitenhiebe auf sich und ihren Ort gewohnt, die Mederscher hingegen wollen sich nicht an die sterbende Gastronomie gewöhnen. Sunseebar bald Shisha-Bar – da hört selbst beim Narrenchor der Spaß auf. Selbiger war mit der Gruppe um Adrian Göthert dennoch garantiert. Spitze die Gesangsleistung, toll die Texte mit Lokalkolorit.

Den hatten auch die Lochhewwel-Singers Andreas Jester und Erich Miller drauf, die Bürgergeld und Kindergeld beim sarkastischen Streifzug durch deutsches Recht und Gesetz besangen. Für Jungbauer Fabio Jester gab’s viel Beifall, für Baby Roosi (Benny Roos) an der Hand von Mia Breitsch nach gelungener Bütt ein Überraschungsei. Schneller als die Moderatoren waren Einzelne im Publikum beim Ausrufen von MKV-Büttel Christian Weis und dem „Michele“ Michael Bayer – ein Zeichen, dass deren Bekanntmachungen aus dem Dorf und treffsichere Spitzen sehnsüchtig erwartet wurden.

Sitzungspräsident Beisel zeigte sich vielseitig und glänzte auch als Expeditionsforscher und Winzer im schlagfertigen Dialog mit dem Woimickel Peter Frisch. Dazu passte die Elwetrische-Jagd eines top-vorbereiteten Männerballetts zu musikalischem Pfalzrock. Grandios: der Showtanz der Aktiven vor dem Hogwarts-Schloss. Optimale Vorlage für die MKV-Band Frühgrumbeere: Die rissen die Hütte – selbstverständlich sinnbildlich – auch am letzten von drei Sitzungstagen musikalisch ab. „Jedes Ende ist ein neuer Anfang“, hatte Max Butz zu Beginn gesagt. Der ist dem MKV mit Bravour geglückt.