Erfolgreich präsentierte sich der KV Mutterstadt bei den Deutschen Meisterschaften der Sektion Classic im Deutschen Behindertensportverband in der Weinheimer Heinrich-Jöst-Sporthalle. Dort rollten die Kugeln beim BSG-Aufgebot des KV Mutterstadt mit zwei Gold- einer Silber-, einer Bronzemedaille und vier Platzierungen unter den Top Fünf erfolgreich ins Ziel. Sehr stark die Goldmedaillengewinner Pascal Schuch (624) in der Meisterklasse (mental) und Jürgen Latz (500) bei den Senioren 2 (Beinschäden) jeweils überlegen und damit einsame Spitze. Die Bronzemedaille erkämpfte sich Rainer Perner (492) in der Meisterklasse (allgemeine Behinderung). Positiv auch der Abschluss am Sonntag beim Mannschaftswettbewerb: Hinter dem Sieger Team Baden (2780) holte sich der KV Mutterstadt (2700) mit Rainer Perner (460), Kurt Freiermuth/Jürgen Latz (104/301) Johannes Hartner (472), Lutz Wagner (411), Wilfried Klaus (463), Armin Kuhn (489) trotz einiger Schwächen die Silbermedaille. Mit dieser Ausbeute war Mutterstadts Vorsitzender Wilfried Klaus am Ende „voll und ganz zufrieden“.