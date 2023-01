Der Faschingsumzug in Mechtersheim ist abgesagt. Das ist in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Mechtersheimer Ortskartell-Vertreter Markus Weis, Römerbergs Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne), der Leitung des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, Vertretern der Polizeidirektion Speyer und der Kreisverwaltung entschieden worden. Wie Weis und der Erste Verbandsgemeinde-Beigeordnete Reinhard Burck (Grüne) in einer gemeinsamen Pressemitteilung informieren, seien die Gründe hierfür die Auflagen durch die Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes sowie die vielen Absagen der Karnevalsumzüge in der Region.

Der Mechtersheimer Umzug hätte am Fasnachtsdienstag, 21. Februar, stattfinden sollen. Nachdem unter anderem auch die Umzüge in Ludwigshafen/Mannheim, Frankenthal, Bellheim, Herxheim und Offenbach und noch weitere abgesagt wurden, habe man mit einer Besucherzahl von weit mehr als 10.000 Menschen rechnen müssen. Dieses Szenario könne mit den bestehenden Sicherheitsmaßnahmen nicht bewältigt werden. „Wir werden für das nächstes Jahr gemeinsam und rechtzeitig ein geeignetes Sicherheitskonzept erstellen, um wieder einen traditionellen und sicheren Faschingsumzug in Mechtersheim durchführen zu können“, kündigen die Verantwortlichen an.