Zeugen haben der Polizei am Mittwoch gegen 23 Uhr Hinweise darauf gegeben, dass Einbrecher an der Strandbar am Badesee in Mechtersheim zugange seien. Bei Eintreffen starker Polizeikräfte rannte ein 19-jähriger Tatverdächtiger davon und wurde laut Polizei nach kurzer fußläufiger Verfolgung festgenommen. Auf einem Feld in Tatortnähe konnte ein weiterer 19-Jähriger festgenommen werden. An der Strandbar gab es Einbruchspuren und die Beamten stellten zurückgelassene Gegenstände der Täter sicher. Die Feuerwehr öffnete den vor Ort auf einem Parkplatz geparkten Pkw eines der Männer und Polizeibeamte durchsuchten ihn. Dabei entdeckten sie Bargeld sowie weitere Gegenstände, die der Strandbar zugeordnet werden konnten. In Tatortnähe stellten die Polizisten einen weiteren Wagen fest, in welchem sich ein 18-Jähriger mit einer gleichaltrigen Begleiterin befand. Beide sollen den Ermittlungen nach bei der Tat beteiligt gewesen sein. Gegen alle vier jungen Leute wurde ein Strafverfahren eingeleitet.